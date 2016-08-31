Семикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Чаславска скончалась в возрасте 74 лет

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ПРАГА, 31 августа. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из Чехословакии Вера Чаславска умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщает агентство Reuters.
С семью золотыми медалями Чаславска является самой титулованной чехословацкой спортсменкой-участницей Олимпиад. Также она является четырехкратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы. Только Чаславской и легендарной советской гимнастке Ларисе Латыниной удавалось дважды победить на Играх в абсолютном первенстве - чехословацкая спортсменка добилась успеха в 1964 и 1968 годах.
После завершения спортивной карьеры Чаславска с 1990 по 1996 год занимала пост президента Национального олимпийского комитета Чехии. С 1995 по 2001 год являлась членом Международного олимпийского комитета.