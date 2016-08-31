Федерация спортивной борьбы РФ дисквалифицировала Титенко на четыре года за допинг

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России отстранила от соревнований Анжелу Титенко сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отмечается, что дисквалификация 23-летней спортсменки вступила в силу с 12 мая 2015 года. При этом РУСАДА не уточняет, когда именно был сдан допинг-тест, показавший положительный результат, и какое запрещенное вещество было найдено в пробе спортсменки.

Титенко становилась серебряным призером чемпионата России 2015 года в весовой категории до 58 кг.