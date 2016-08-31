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СМИ: Инфантино хочет увеличить количество участников клубного чемпионата мира

Спорт
31 августа, 10:38 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, августа. /ТАСС
Предположительно, планируется увеличение количества участников с шести до 16 или 32
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БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен увеличить количество команд, участвующих в клубном чемпионате мира. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В настоящее время клубный чемпионат мира, который ежегодно проводится в декабре, подразумевает участие шести команд-победителей крупнейших клубных континентальных турниров.

По информации издания, Инфантино уже представил высшим чинам ФИФА программу по расширению формата турнира. Предположительно, планируется увеличение количества участников до 16 или 32. Отмечается, что данные шаги направлены на увеличение прибыли организации.

Ранее Инфантино неоднократно высказывался за расширение числа участников чемпионата мира среди сборных с 32 до 40 команд.

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