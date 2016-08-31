Турнир для российских паралимпийцев пройдет 7 сентября на спортивных объектах Подмосковья

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Турнир для отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
"Турнир пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья: базах "Озеро Круглое", "Новогорск", других центрах подготовки", - сказал Лукин.
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от ВАДА имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, а призовые на них будут идентичны олимпийским.
Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.