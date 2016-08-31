ПКР планирует провести международные соревнования с участием паралимпийцев РФ

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен в будущем провести соревнования с участием российских и иностранных спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Владимир Лукин.
Ранее Лукин сообщил ТАСС, что турнир для отстраненных от участия в Играх-2016 российских паралимпийцев пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья.
"Я думаю, что в данной ситуации необязательно участие иностранцев в альтернативном турнире, который пройдет 7 сентября в Подмосковье. К тому же их участие затруднено тем, что в эти дни будет проходить Паралимпиада. Так что вряд ли на этом турнире выступят иностранные паралимпийцы, но в последующем мы обязательно проведем с ними встречи", - сказал Лукин.
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде 2016 года. На данный момент сборная России не имеет права выступать на Играх в Бразилии.
Паралимпиада 2016 года пройдет в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.