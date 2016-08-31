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Монсон заявил, что завершает карьеру в ММА из-за травм и нежелания биться

Спорт
31 августа, 11:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
"Самое трудное для бойца - вовремя принять решение о переходе к другой деятельности", - считает боец
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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон завершает карьеру в ММА из-за травм и отсутствия желания проводить поединки. Об этом он заявил ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, Монсон завершит карьеру в ММА в ноябре после поединка с украинцем Виталием Опариным.

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"Самое трудное для бойца - вовремя принять решение о переходе к другой деятельности. Несмотря на проблемы со здоровьем, я бы еще мог быть успешным, но у меня нет желания продолжать биться", - сказал Монсон.

В 2014 году боец заявил, что подал документы на получение российского гражданства, однако на настоящий момент оно не было предоставлено спортсмену. На теле Монсона выбиты татуировки с символами России, среди которых слова "свобода" и "солидарность", изображение серпа и молота на левой голени, красно-черная звезда на груди, а также изображение монумента "Родина-мать" на левой ноге. Спортсмен не раз выходил на бои под гимн Советского Союза.

За свою карьеру спортсмен встречался с Федором и Александром Емельяненко, в начале 2000-х он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

45-летний Монсон, согласно официальной статистике, провел 86 поединков за карьеру по правилам ММА. В них американец одержал 59 побед, потерпел 26 поражений и один бой завершил вничью.

Монсон также является неоднократным чемпионом мира по грэпплингу и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

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