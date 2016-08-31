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Вопрос участия гребцов Дьяченко и Подольской в международных стартах решит ИСФ

Спорт
31 августа, 12:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Ранее ICF отстранила байдарочников Дьяченко, Подольскую и Анюшину, а также каноистов Крайтора и Коровашкова от участия в Олимпийских играх в Рио на основании доклада Макларена
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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Вопрос участия российских байдарочников Натальи Подольской и Александра Дьяченко в международных соревнованиях будет решать антидопинговая комиссия Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF). Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

"У нас есть два спортсмена, которые не имеют права выступать на международных соревнованиях - это Дьяченко и Подольская. Официального письма (о запрете на выступление - прим. ТАСС) у нас нет, но есть рекомендации, согласно которым эти спортсмены до сих пор не имеют права выступать на международных соревнованиях. Скоро должен состояться Кубок президента, и там они не смогут выступить. Мы находимся в постоянной переписке с международной федерацией и с их стороны звучит один ответ, что будет административное дело по этим спортсменам и будет вынесено решение, этим будет заниматься антидопинговая комиссия ICF", - сказал Архипов.

Ранее ICF отстранила байдарочников Дьяченко, Подольскую и Елену Анюшину, а также каноистов Андрея Крайтора и Алексея Коровашкова от участия в Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд отменил это решение лишь для Крайтора и Анюшиной, допустив спортсменов до Игр.

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