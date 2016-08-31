AIBA реформирует систему судейства после претензий на ОИ

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация бокса (AIBA) реформирует систему судейства после претензий во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС заявил президент AIBA Чинг-Куо Ву.

Ранее AIBA провела экстренное заседание исполкома по итогам Игр в Рио, где многие национальные федерации предъявляли претензии к работе судей во время турнира. В нескольких случаях рефери обвинялись в ангажированности.

"В рамках новой "дорожной карты" AIBA одной из основных задач будет реформирование системы судейства соревнований. В частности, будет оптимизирована работа судей во время поединков, а также будет реформирована процедура их назначения", - сказал глава организации.

Олимпийские игры проходили в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.