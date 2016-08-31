Международная ассоциация бокса будет реструктуризирована

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация бокса (AIBA) проведет внутреннюю реструктуризацию. Об этом ТАСС сообщили в AIBA.

Во время олимпийского турнира от исполнения своих обязанностей был отстранен ответственный за назначение судей Карим Бузиди.

"Президенту AIBA рекомендовано провести внутреннюю реструктуризацию для повышения эффективности работы организации. Господин Чинг-Куо Ву согласился с данным предложением, также его поддержали остальные руководители AIBA. Крайне важно, чтобы ассоциация продолжала сохранять приверженность главным ценностям спорта и вести максимально прозрачную деятельность", - говорится в сообщении.

Олимпийские игры проходили в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.