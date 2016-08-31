Волейболист Тетюхин не планирует завершать карьеру и выступит в предстоящем сезоне

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин не планирует завершать карьеру и будет выступать в предстоящем сезоне за "Белогорье". Об этом ТАСС сообщил президент и главный тренер клуба Геннадий Шипулин.
Тетюхин в составе сборной России выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а после окончания соревнований объявил о завершении выступления за национальную команду.
"Да, мы планируем, что он будет выступать в предстоящем сезоне", - сказал Шипулин.
Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. Для него Олимпиада стала шестой в карьере. 40-летний спортсмен является победителем Олимпиады-2012, серебряным призером Игр-2000 и двукратным бронзовым призером соревнований (2004, 2008).
Тетюхин также является серебряным призером чемпионата мира 2002 года. На его счету три серебра (1999, 2005, 2007) и две бронзовые награды (2001, 2003) чемпионатов Европы. В 1999 и 2011 годах в составе национальной команды он также выигрывал Кубок мира, в 2002 году стал победителем Мировой лиги.
В клубной карьере волейболист, которому в сентябре исполнится 41 год, по десять раз выигрывал чемпионат России и национальный кубок. Он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, один раз доигровщик выигрывал чемпионат мира среди клубных команд.