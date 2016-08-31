Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Турции и России

18. Едва не пропустила сборная России! Юрий Жирков в последний момент выбил мяч из под ноги нападающего.

15. Едва не пропустили подопечные Черчесова редкий контрвыпад хозяев поля. Федор Кудряшов не позволил Эмре Мору обыграть себя на линии штрафной.

13. Дамир Скомина не рискнул поставить пенальти. Шенер Озбайраклы заблокировал проход Юрия Жиркова, но свисток словенского рефери промолчал.

11. Турки не остались в долгу. Иван Новосельцев получил неприятный удар по ногам на правом фланге обороны.

10. Смолов пытался открыться под передачу из глубины поля, но защитники загнали его в офсайд.

8. Волкан Шен пострадал после стыка с Дмитрием Тарасовым. Российский опорник жестко сыграл в единоборстве в центре поля. На поле появился медицинский персонал с носилками, но турецкий полузащитник решил самостоятельно покинуть поле.

5. Отличный прострел с левого фланга, но Волкан Бабаджан не позволил Смолову переправить мяч в ворота.

3. Дважды россияне здорово играли в отборе на чужой половине поля, но брак в передачах не позволил обострить ситуацию на поле.

2. Федор Смолов пытался обработать мяч на левом фланге, но упустил его за боковую линию.

2. Россияне пытаются активно идти в прессинг, но хозяева поля спокойно выходят из под него и пытаются провести свою атаку.

1. Прозвучал стартовый свисток! Начался первый матч сборной России под руководством Станислава Черчесова!

Добрый вечер, уважаемые читатели! ТАСС начинает онлайн-трансляцию первого матча сборной России по футболу под руководством нового главного тренера - Станислава Черчесова. Национальная команда, освобожденная от отбора на домашний чемпионат мира, в товарищеской встрече сыграет со сборной Турции. Игра состоится в Анталье на стадионе "Анталья-Арена", начало матча - 21:30 мск. Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.

Стартовые составы:

Сборная Турции: Волкан Бабаджан, Сердар Азиз, Исмаил Койбаши, Чаглар Сеюнджю, Шенер Озбайраклы, Эмре Мор, Мехмет Топал, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Волкан Шен, Дженк Тосун;

Сборная России: Игорь Акинфеев, Федор Кудряшов, Иван Новосельцев, Василий Березуцкий, Юрий Жирков, Дмитрий Тарасов, Магомед Оздоев, Александр Самедов, Олег Шатов, Алексей Миранчук, Федор Смолов.

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов, назначенный на этот пост 11 августа, существенно обновил линии обороны и полузащиты. В основной состав вошли защитники "Ростова" Федор Кудряшов и Иван Новосельцев, после многомесячного перерыва вернулся бровочник из "Зенита" Юрий Жирков. В полузащите место отведено опорникам Дмитрию Тарасову ("Локомотив") и Магомеду Оздоеву ("Рубин"). Развитием атак, по замыслу наставника команды, должны заниматься железнодорожники Александр Самедов и Алексей Миранчук, а также участник неудачного для сборной Евро-2016 Олег Шатов ("Зенит"). Позицию единственного нападающего занял Федор Смолов ("Краснодар").

Стоит отметить, что изначально товарищеская игра должна была начаться в 21:15 мск, но стартовый свисток было решено перенести на 21:30 после обращения представителей телевидения.

Обновленная сборная России

Из 23 человек, приглашенных новым главным тренером на игры со сборными Турции и Ганы (матч состоится 6 сентября в Москве), лишь семеро были включены в заявку на Евро-2016. Доверие нового рулевого заслужили вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА), защитники Василий Березуцкий (ЦСКА), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Роман Шишкин ("Локомотив"), полузащитники Александр Самедов ("Локомотив") и Олег Шатов ("Зенит"), а также нападающий Федор Смолов ("Краснодар"). В числе "избранных" мог быть и форвард "Зенита" Артем Дзюба, но он пропустит контрольные матчи с турками и ганцами из-за травмы.

В обновленную национальную команду получили вызов сразу 16 футболистов, не игравших на чемпионате Европы. Среди них стоит отметить приглашение пятерых серебряных призеров чемпионата России-2015/16 из "Ростова" - Сослана Джанаева, Федора Кудряшова, Ивана Новосельцева, Александра Ерохина и Дмитрия Полоза. Причем двое из них попали в стартовый состав.

Обстановка перед матчем между сборными Турции и России

Турецкие СМИ позиционируют игру в Анталье не иначе, как матч дружбы и даже символ восстановления хороших отношений между странами. Эта игра вызвала большой интерес со стороны местных любителей футбола. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Турции, на игре ожидается полный стадион - около 28 тысяч зрителей, в том числе две тысячи российских болельщиков.

Примечательно, что цены на матч весьма демократичны (от 10 турецких лир, т.е. примерно от 220 рублей). Накануне матча около "Анталья-Арены" активно велась продажа атрибутики (главный "хит" - матчевый шарф с изображением рукопожатия). Что касается безопасности, а этот вопрос в последнее время для Турции особенно актуален, то, как сообщили ТАСС в Управлении безопасности Антальи, меры по охране стадиона будут повышенными.

О сопернике по предстоящему матчу

Развернуть Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу © EPA/FILIP SINGER, архив Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу © EPA/FILIP SINGER, архив

Команда, возглавляемая Фатихом Теримом, как и сборная России, неудачно выступила на Евро-2016. Турки не смогли выйти из группы, заняв третье место. Этот специалист руководит национальной командой с 2013 года. Стоит отметить, что это уже третий тренерский "срок" Терима во главе сборной. Ранее он работал с национальной командой в 1993-1996 гг. и 2005-2009 гг. Во второй приход в сборную он привел команду к третьему месту на чемпионате Европы-2008 (матч за бронзу не проводился, второй командой, занявшей третье место стала сборная России под руководством Гуса Хиддинка).

В составе на матчи с россиянами и хорватами (5 сентября, Загреб) не нашлось места, пожалуй, самому "звездному" турецкому игроку - полузащитнику Арда Турану, выступающему за испанскую "Барселону". Также не получили приглашения такие знаменитости, как нападающий Бурак Йылмаз ("Бэйцзинь Гоань", Китай) и полузащитник Эркин Джанер, когда-то игравший за ЦСКА, а ныне защищающий цвета итальянского "Интера". Большинство игроков турецкой сборной выступают за местные клубы, но есть и легионеры - например, Нури Шахин ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Хакан Чалханоглу ("Байер", Германия) и Гекхан Тере ("Вест Хэм", Англия).

История встреч сборных России/СССР и Турции © EPA/ARMANDO BABANI, архив Сборная России ранее встречалась с турецкой команды дважды - оба раза в товарищеских матчах и оба раза победила с одинаковым счетом - 1:0. В 1994 году россияне одолели турков в Бурсе, единственный мяч забил Дмитрий Радченко. В 1998-м россияне в Москве обыграли команду Турции благодаря точному удару Владимира Бесчастных. История встреч между сборными СССР и Турции куда богаче - первая состоялась еще в 1924 году, верх тогда взяли советские футболисты (3:0). Это был первый официальный матч в истории сборной СССР, в последствии советская команда провела с турками еще 13 матчей, одержав 11 побед и потерпев два поражения.