Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Николай Карполь будет руководить женской сборной России по волейболу на Кубке Ельцина

Спорт
31 августа, 13:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС
Данное решение является символическим и принято Всероссийской федерацией волейбола в связи с 50-летием екатеринбургской "Уралочки"
Материал из 1 страницы
Николай Карполь

Николай Карполь

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Многолетний тренер женских сборных СССР и России по волейболу Николай Карполь возглавит национальную команду на Кубке Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской "Уралочки- НТМК", главным тренером которой является Карполь.

Отмечается, что данное решение является символическим и принято Всероссийской федерацией волейбола в связи с 50-летием "Уралочки". Карполь возглавит команду только на время турнира. Его помощниками на Кубке Ельцина станут бывший тренер "Уралочки", а ныне наставник казанского "Динамо" Ришат Гилядзутдинов, а также внук Карполя Михаил, который в настоящее время входит в тренерский штаб "Уралочки".

Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993-2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), 7-кратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз чемпионом России.

Кубок Ельцина по волейболу среди женских сборных пройдет в Екатеринбурге с 19 по 21 сентября. В нем примут участие команды России, Турции, Швейцарии и Азербайджана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"
5
Накопительная часть пенсий будет заморожена
6
Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки
7
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
Темы дня
Реклама