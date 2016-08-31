Николай Карполь будет руководить женской сборной России по волейболу на Кубке Ельцина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Многолетний тренер женских сборных СССР и России по волейболу Николай Карполь возглавит национальную команду на Кубке Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской "Уралочки- НТМК", главным тренером которой является Карполь.
Отмечается, что данное решение является символическим и принято Всероссийской федерацией волейбола в связи с 50-летием "Уралочки". Карполь возглавит команду только на время турнира. Его помощниками на Кубке Ельцина станут бывший тренер "Уралочки", а ныне наставник казанского "Динамо" Ришат Гилядзутдинов, а также внук Карполя Михаил, который в настоящее время входит в тренерский штаб "Уралочки".
Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993-2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), 7-кратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз чемпионом России.
Кубок Ельцина по волейболу среди женских сборных пройдет в Екатеринбурге с 19 по 21 сентября. В нем примут участие команды России, Турции, Швейцарии и Азербайджана.