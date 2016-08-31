СМИ: "Зенит" близок к покупке футболиста бразильского "Атлетико Минейро" Карвальо

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" близок к приобретению нападающего бразильского "Атлетико Минейро" Карлоса Карвальо. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.
По информации канала, "Зенит" заплатит за игрока €4,5 миллиона.
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу пытался заполучить Карвальо еще в начале 2015 года, когда возглавлял донецкий "Шахтер". Но клубы не смогли достигнуть договоренности в переговорах.
В прошлом сезоне 21-летний бразилец провел 18 матчей и забил пять голов. В 2014 году в составе "Атлетико Минейро" он стал обладателем Кубка Бразилии.