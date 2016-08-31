Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отчетно-выборная конференция Союза тхэквондо России пройдет в ноябре

Спорт
31 августа, 13:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Также глава СТР Анатолий Терехов сообщил ТАСС, что до исполкома состоится тренерский совет, на котором будут объявлены дальнейшие планы по подготовке спортсменов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Отчетно-выборная конференция Союза тхэквондо России (СТР) пройдет в ноябре 2016 года. Об этом ТАСС сообщил президент СТР Анатолий Терехов.

На Играх в Бразилии российские спортсмены завоевали одну серебряную медаль, обладателем которой стал Алексей Денисенко в весовой категории до 68 кг. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне сборная России по тхэквондо завоевала две бронзовых награды.

"Отчетно-выборная конференция, которая подведет итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде, пройдет в ноябре месяце, дату мы определим в октябре на исполкоме, который также подведет все итоги. Планирую выдвигать свою кандидатуру на выборы, золотую медаль не получили, нужно гнаться за ней", - сказал Терехов.

Также глава СТР сообщил ТАСС, что до исполкома состоится тренерский совет, на котором будут объявлены дальнейшие планы по подготовке спортсменов.

"У тренеров уже есть наработки и планы, как готовиться дальше, чтобы достичь золотой медали. Их мы услышим и озвучим на тренерском совете до исполкома, чтобы на исполкоме выступить не только с подведением итогов, но и обсудить готовые планы. У нас закончился один цикл, и сразу же начинается следующий", сказал Терехов.

Олимпийские игры в Бразилии завершились 21 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"
5
Накопительная часть пенсий будет заморожена
6
Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки
7
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
Темы дня
Реклама