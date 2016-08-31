Отчетно-выборная конференция Союза тхэквондо России пройдет в ноябре

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Отчетно-выборная конференция Союза тхэквондо России (СТР) пройдет в ноябре 2016 года. Об этом ТАСС сообщил президент СТР Анатолий Терехов.

На Играх в Бразилии российские спортсмены завоевали одну серебряную медаль, обладателем которой стал Алексей Денисенко в весовой категории до 68 кг. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне сборная России по тхэквондо завоевала две бронзовых награды.

"Отчетно-выборная конференция, которая подведет итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде, пройдет в ноябре месяце, дату мы определим в октябре на исполкоме, который также подведет все итоги. Планирую выдвигать свою кандидатуру на выборы, золотую медаль не получили, нужно гнаться за ней", - сказал Терехов.

Также глава СТР сообщил ТАСС, что до исполкома состоится тренерский совет, на котором будут объявлены дальнейшие планы по подготовке спортсменов.

"У тренеров уже есть наработки и планы, как готовиться дальше, чтобы достичь золотой медали. Их мы услышим и озвучим на тренерском совете до исполкома, чтобы на исполкоме выступить не только с подведением итогов, но и обсудить готовые планы. У нас закончился один цикл, и сразу же начинается следующий", сказал Терехов.

Олимпийские игры в Бразилии завершились 21 августа.