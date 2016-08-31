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Федерация считает удовлетворительным выступление тхэквондистов на ОИ

Спорт
31 августа, 13:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
"Конечно, здесь мы рассчитывали на большее, на то, что именно эта Олимпиада станет той, где у нас будет золото. Но не удалось", - заявил президент Союза тхэквондистов Анатолий Терехов
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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Союз тхэквондо России (СТР) оценивает как удовлетворительное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом на пресс-конференции а ТАСС заявил президент СТР Анатолий Терехов.

"Итоги выступления удовлетворительные, мы получили серебряную медаль, - сказал Терехов. - Наша спортсменка стала бронзовым призером в Лондоне (Анастасия Барышникова - прим. ТАСС), Денисенко в Рио стал первым серебряным призером среди мужчин. Конечно, здесь мы рассчитывали на большее, на то, что именно эта Олимпиада станет той, где у нас будет золото. Но не удалось".

На счету российских тхэквондистов одна медаль на Играх в Рио - серебряным призером Олимпиады стал Алексей Денисенко. На Играх в Лондоне он завоевал бронзу.

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