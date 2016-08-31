Тхэквондистка Барышникова со слезами на глазах извинилась за выступление на ОИ-2016

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская тхэквондистка Анастасия Барышникова со слезами на глазах извинилась за свое неудачное выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Это произошло на пресс-конференции в ТАСС.
"Возможно, чего-то и не стоило делать в Рио, например, ездить на тот же бой Алексея Денисенко. Я хочу извиниться за свое выступление, которое оцениваю как неудачное", - сказала Барышникова.
Барышникова, являющаяся бронзовым призером Игр-2012, на соревнованиях в Рио-де-Жанейро завершила выступления в первом круге.
На счету российских тхэквондистов одна медаль на Играх в Рио - серебряным призером Олимпиады стал Алексей Денисенко.