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Азербайджан намерен отказаться от лицензий российских паралимпийцев

Спорт
31 августа, 13:46 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
"Как можно было делить российские лицензии, если нет окончательного решения суда?" - сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов
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БАКУ, 31 августа. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов раскритиковал решение Международного паралимпийского комитета не допускать сборную Россию к Паралимпийским играм в Рио-де-Жанейро и заявил о намерении страны отказаться от перераспределенных на Азербайджан российских лицензий в случае, если суд Швейцарии отклонит иск Паралимпийского комитета России (ПКР).

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"Международный паралимпийский комитет (МПК) после информации, полученной от Всемирного антидопингового агентства, принял решение не допускать сборную России к участию в Паралимпиаде в Рио. Более 100 лицензий, завоеванных россиянами, каким-то никому не известным способом распределили между странами. Азербайджан получил три лицензии, но мы их не заработали", - рассказал он на пресс-конференции в Баку.

"Российская сторона подала в суд. Как можно было делить российские лицензии, если нет окончательного решения суда? Пока в этом вопросе не поставлена точка, мы не можем говорить о трех наших спортсменах, которые поедут в Рио за счет российских лицензий", - подчеркнул он.

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Азербайджанский министр считает неприемлемым недопуск паралимпийцев к Играм-2016. "Как можно не допустить людей с ограниченными физическими возможностями на самое важное спортивное мероприятие, учитывая, что они долгие годы к этому готовились? Как у нас говорят в Азербайджане, это как минимум не богоугодный поступок", - отметил Рагимов.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде. ПКР оспаривает это решение в Федеральном суде Швейцарии.

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