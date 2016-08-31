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Песков не сообщил, планирует ли Путин посетить турнир для российских паралимпийцев

Спорт
31 августа, 14:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, августа. /ТАСС
"Пока не могу сказать. По мере того, как график будет формироваться на эти дни, мы вас проинформируем", - сообщил пресс-секретарь главы государства
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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. В Кремле пока не сообщают, планирует ли президент РФ Владимир Путин посетить соревнования для российских паралимпийцев, которые пройдут 7 сентября в Подмосковье.

"Пока не могу сказать. По мере того, как график будет формироваться на эти дни, мы вас проинформируем", - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее сообщил ТАСС президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, турнир для отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.

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