Песков не сообщил, планирует ли Путин посетить турнир для российских паралимпийцев

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. В Кремле пока не сообщают, планирует ли президент РФ Владимир Путин посетить соревнования для российских паралимпийцев, которые пройдут 7 сентября в Подмосковье.

"Пока не могу сказать. По мере того, как график будет формироваться на эти дни, мы вас проинформируем", - ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как ранее сообщил ТАСС президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, турнир для отстраненных от Игр-2016 российских паралимпийцев состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.