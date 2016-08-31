Источник: футболист "Спартака" Сердар Таски отказался от предложения английского клуба

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Немецкий защитник футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски отказался от перехода в один из клубов английской премьер-лиги. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к игроку.
"На прошлой неделе у Таски было предложение от одного из английских клубов, но по каким-то причинам оно не устроило игрока. На данный момент он не отказывается от желания покинуть "Спартак", но предложений от других клубов нет", - сказал источник.
Официальный комментарий получить пока не удалось.
Таски перешел в "Спартак" из немецкого "Штутгарта" в августе 2013 года. На счету защитника 48 матчей и два мяча в составе красно-белых.