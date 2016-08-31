Международный съезд директоров WBA впервые пройдет в России с 24 по 29 октября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый в России съезд руководителей Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пройдет в Сочи с 24 по 29 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе организатора мероприятия промоутерской компании "Патриот".

В съезде помимо чиновников WBA примут участие боксеры Федор Чудинов, Рой Джонс-младший, Роберто Дюран, Геннадий Головкин, Эвандер Холифилд и другие.

Кульминацией мероприятия станет боксерский турнир в Адлере (Краснодарский край) 28 октября. В его рамках состоится бой россиянина Станислава Каштанова за звание "временного" чемпиона мира по версии WBA и еще несколько поединков за титулы организации.