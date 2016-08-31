"Амур" обыграл "Адмирал" и одержал первую победу в текущем сезоне КХЛ

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ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" одержал победу над "Адмиралом" из Владивостока со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эта победа стала первой для хабаровской команды в текущем сезоне.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Куусела (3-я минута), Кирилл Капустин (22) и Ян Коларж (23). У проигравших единственную шайбу забросил Владимир Ткачев (18).
"Амур", набрав первые очки в чемпионате, после четырех матчей в таблице Восточной конференции вышел на 12-е место (3 очка). "Адмирал" в Восточной конференции занимает 8-е место (5).
В следующем матче 1 сентября "Амур" на своем льду примет китайский клуб "Куньлунь Ред Стар". Для китайской команды этот матч станет первым в КХЛ. "Адмирал" сыграет против "Куньлуня" в своей следующей игре. Встреча пройдет 5 сентября в Пекине.