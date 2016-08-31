Уральские власти направили порядка 100 млн руб. на реконструкцию двух баз к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Свердловской области направило порядка 100 млн рублей на реконструкцию двух тренировочных площадок в рамках подготовки Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе председателя регионального правительства со ссылкой на и.о. министра строительства и развития инфраструктуры региона Сергея Киселева.

"По словам Киселева, в соответствии с соглашением № 401 от 14 июля 2016 года между Министерством спорта РФ и правительством Свердловской области поступил межбюджетный трансферт из федерального бюджета на софинансирование реконструкции тренировочных площадок в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. На реконструкцию стадионов "Калининец" и "Урал" в Екатеринбурге выделен 101,6 млн рублей", - сказали в пресс- службе.

Там добавили, что еще 887 тыс. рублей областного бюджета распределено на строительство первого этапа стадиона ДЮСШ в городе Богдановиче Свердловской области.

Екатеринбург примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Реконструкция стадиона "Центральный", где они пройдут, уже начата.