Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские власти направили порядка 100 млн руб. на реконструкцию двух баз к ЧМ-2018

Спорт
31 августа, 15:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС
Еще 887 тыс. рублей из областного бюджета выделено на строительство первого этапа стадиона ДЮСШ в городе Богдановиче Свердловской области
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Свердловской области направило порядка 100 млн рублей на реконструкцию двух тренировочных площадок в рамках подготовки Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Читайте также новости по теме:
ЧМ-2018 по футболу
© Александр Демьянчук/ТАСС
Василий Березуцкий будет капитаном сборной России
Четвертый визит делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018 пройдет с 7 по 15 сентября
Уэйн Руни завершит выступления за сборную Англии после ЧМ-2018

Об этом сообщили в пресс-службе председателя регионального правительства со ссылкой на и.о. министра строительства и развития инфраструктуры региона Сергея Киселева.

"По словам Киселева, в соответствии с соглашением № 401 от 14 июля 2016 года между Министерством спорта РФ и правительством Свердловской области поступил межбюджетный трансферт из федерального бюджета на софинансирование реконструкции тренировочных площадок в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. На реконструкцию стадионов "Калининец" и "Урал" в Екатеринбурге выделен 101,6 млн рублей", - сказали в пресс- службе.

Там добавили, что еще 887 тыс. рублей областного бюджета распределено на строительство первого этапа стадиона ДЮСШ в городе Богдановиче Свердловской области.

Екатеринбург примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Реконструкция стадиона "Центральный", где они пройдут, уже начата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
6
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
7
Ребенок случайно застрелил женщину на рыбалке в Югре
Темы дня
Реклама