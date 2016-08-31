Футболист "Эвертона" Умар Ниасс отказался переходить в "Спартак"

Нападающий "Эвертона" Умар Ниасс (с мячом) во время матча чемпионата Англии против "Лестера" © Shaun Botterill/Getty Images

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Умар Ниасс отказался переходить в "Спартак" в связи с рождением ребенка. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к московскому клубу.

"Спартак" хотел взять Ниасса в аренду, но игрок отказался от предложения из-за рождения ребенка", - отметил источник.

Ниасс перешел из "Локомотива" в "Эвертон" в феврале 2016 года. За английский клуб сенегалец провел 7 матчей, не отличившись забитыми мячами.