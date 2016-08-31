ФК "Зенит" отказал "Андерлехту" в переходе Ломбертса, игрок останется в клубе

Футболист "Эвертона" Умар Ниасс отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 августа, 15:34
СМИ: в центральной части Италии произошла новая серия землетрясенийПроисшествия 31 августа, 15:27
Пушков: Штайнмайер признал, что G7 без России выступает в качестве "клуба друзей США"Политика 31 августа, 15:13
"Спартак" объявил об уходе футболистов Граната, Паршивлюка и ЯковлеваСпорт 31 августа, 15:07
Первая в Сибири служба "112" заработает в Новосибирской области с сентябряСибирь 31 августа, 15:05
Накопительная часть пенсии в России. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 15:02
Экс-глава спортклуба под Новосибирском получил срок за гибель 2 человек при падении Як-52Сибирь 31 августа, 14:59
СМИ: россиянам в Турции могут разрешить расплачиваться рублямиЭкономика и бизнес 31 августа, 14:58
Олег Меньшиков впервые сыграет в пьесе Шекспира в театре имени ЕрмоловойКультура 31 августа, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный клуб "Зенит" отказал бельгийскому "Андерлехту" в переходе защитника Николаса Ломбертса, игрок остается в команде. Об этом ТАСС рассказал агент бельгийского футболиста Сантуш Верхлуст.
Ранее агент рассказал ТАСС, что "Зенит" ответит на официальное предложение "Андерлехт" 31 августа.
"Зенит" отказал "Андерлехту" в переходе Ломбертса, игрок остается в российском клубе. Бельгийский клуб предложил за трансфер футболиста €2 млн, но "Зенит" это не устроило и сделка не состоялась", - сказал Верхлуст.
Ломбертс перешел в "Зенит" из бельгийского "Гента" в 2007 году за €4 млн. В чемпионате России сезона-2015/16 футболист сыграл 18 матчей, но не забил ни одного мяча.