ФК "Зенит" отказал "Андерлехту" в переходе Ломбертса, игрок останется в клубе

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный клуб "Зенит" отказал бельгийскому "Андерлехту" в переходе защитника Николаса Ломбертса, игрок остается в команде. Об этом ТАСС рассказал агент бельгийского футболиста Сантуш Верхлуст.

Ранее агент рассказал ТАСС, что "Зенит" ответит на официальное предложение "Андерлехт" 31 августа.

"Зенит" отказал "Андерлехту" в переходе Ломбертса, игрок остается в российском клубе. Бельгийский клуб предложил за трансфер футболиста €2 млн, но "Зенит" это не устроило и сделка не состоялась", - сказал Верхлуст.

Ломбертс перешел в "Зенит" из бельгийского "Гента" в 2007 году за €4 млн. В чемпионате России сезона-2015/16 футболист сыграл 18 матчей, но не забил ни одного мяча.