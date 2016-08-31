Первоклассники Нижнего Новгорода получат раскраски на тему ЧМ-2018 по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Альбомы для раскрашивания на тему чемпионата мира по футболу 2018 года будут подарены всем нижегородским первоклассникам. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Книга состоит из семи миниатюр, связанных с грядущим мировым первенством и Нижним Новгородом. В ней представлены будущий стадион Нижнего Новгорода и плакат города-организатора, альбом оформлен в фирменном стиле чемпионата мира. Раскраска также будет распространяться через музеи, библиотеки, школы искусств.

"Чемпионат мира по футболу - это грандиозное мероприятие для подрастающего поколения, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. - Я уверен, что его проведение будет способствовать росту популярности спорта в Нижегородской области. Интерес к турниру стоит стимулировать уже сейчас через различные акции. В конце концов, современный футбол мирового уровня - захватывающее зрелище и уже почти искусство".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.