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Мамиашвили еще раз извинился перед Тражуковой, объяснив инцидент высоким напряжением на ОИ

Спорт
31 августа, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Ранее спортсменка рассказала ТАСС, что после поражения в поединке за бронзу на Олимпиаде Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и обвинил в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль
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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили еще раз извинился перед спортсменкой Инной Тражуковой и назвал причиной инцидента на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро нервозность и напряжение, сопутствующие серьезным спортивным мероприятиям. Слова Мамиашвили приводит пресс-служба ФСБР.

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Ранее Тражукова рассказала ТАСС, что после поражения в поединке за бронзу на Олимпиаде Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и обвинил в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль.

"Считаю необходимым еще раз сказать об этом, принести Инне свои извинения, - сказал Мамиашвили. - Инцидент в Рио был вызван огромным напряжением, нервозностью, которая всегда сопутствует таким значимым мероприятиям, как Олимпийские игры, и той ответственностью за результат, которая лежала на команде. Но уже начался новый олимпийский цикл, впереди у борцов новые вызовы, и только поняв друг друга и объединив усилия, можно решить эти большие задачи".

Тражукова не смогла завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 63 кг, уступив в поединке за третье место представительнице Польши Монике Михалик.

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