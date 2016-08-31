Мутко: ФК "Ростов" своей игрой может привлечь новых спонсоров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Министр спорта РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко уверен, что клуб "Ростов" своей игрой может привлечь новых спонсоров. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

"Я думаю, что та позиция, которую занимает "Ростов", а самое главное, то, как он играет, сделают так, что инвесторы у него появятся, - сказал Мутко. - Сегодня сборная России играет первый свой матч в обновленном составе, и очень приятно, что в ней играет пять футболистов "Ростова".

По его словам, Ростовская область - важный регион с точки зрения развития спорта. "Нам хотелось бы, чтобы здесь футбольная команда была и она не испытывала проблем", - сказал министр.

"Ростов" на прошлой неделе пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в раунде плей-офф квалификации по сумме двух матчей голландский "Аякс" (1:1 в гостях и 4:1 дома). Команда после пяти матчей занимает седьмое место в чемпионате России с семью очками. В следующем туре "Ростов" примет 8 сентября самарские "Крылья Советов".

В среду в Анталье состоится товарищеский матч между сборными Турции и России, начало - 21:30 мск.