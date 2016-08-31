Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тражукова заявила, что приняла извинения Мамиашвили и отзовет свое исковое заявление

Спорт
31 августа, 17:06 дата обновления: 31 августа, 17:18 UTC+3
Ранее Тражукова рассказала ТАСС, что после поражения в поединке за бронзу на ОИ Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и обвинил в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль
Материал из 1 страницы
Инна Тражукова (справа)

Инна Тражукова (справа)

© Julian Finney/Getty Images

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российская спортсменка Инна Тражукова приняла извинения главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили и отзовет свое исковое заявление. Об этом она заявила ТАСС.

Смотрите также
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили
Мамиашвили еще раз извинился перед Тражуковой, объяснив инцидент высоким напряжением на ОИ

Ранее Тражукова рассказала ТАСС, что после поражения в поединке за бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и обвинил в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль. Позднее спортсменка подала заявление в прокуратуру на президента ФСБР. 31 августа Мамиашвили еще раз принес публичные извинения в адрес Тражуковой, назвав причиной инцидента нервозность и напряжение, сопутствующие серьезным спортивным мероприятиям.

"Я ознакомилась с публикацией на сайте ФСБР. Я принимаю извинения Мамиашвили, адресованные лично мне, считаю, что данный инцидент исчерпан. Иск мы отзываем. Моя задача на сегодняшний день - немного отдохнуть и начать тренироваться", - сказала Тражукова.

Тражукова не смогла завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 63 кг, уступив в поединке за третье место представительнице Польши Монике Михалик.

Смотрите также

Мутко заявил, что поддерживает борца Тражукову в ее конфликте с главой ФСБР Мамиашвили
Борец Тражукова заявила, что не принимает извинений главы ФСБР Мамиашвили
Инна Тражукова: не намерена терпеть скотское отношение в конфликте с главой ФСБР

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Олимпиада-2016
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
5
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
6
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
7
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
Темы дня
Реклама