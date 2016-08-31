Тражукова заявила, что приняла извинения Мамиашвили и отзовет свое исковое заявление

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российская спортсменка Инна Тражукова приняла извинения главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили и отзовет свое исковое заявление. Об этом она заявила ТАСС.
Ранее Тражукова рассказала ТАСС, что после поражения в поединке за бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и обвинил в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль. Позднее спортсменка подала заявление в прокуратуру на президента ФСБР. 31 августа Мамиашвили еще раз принес публичные извинения в адрес Тражуковой, назвав причиной инцидента нервозность и напряжение, сопутствующие серьезным спортивным мероприятиям.
"Я ознакомилась с публикацией на сайте ФСБР. Я принимаю извинения Мамиашвили, адресованные лично мне, считаю, что данный инцидент исчерпан. Иск мы отзываем. Моя задача на сегодняшний день - немного отдохнуть и начать тренироваться", - сказала Тражукова.
Тражукова не смогла завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 63 кг, уступив в поединке за третье место представительнице Польши Монике Михалик.