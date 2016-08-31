Cуд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение CAS не допустить россиян на Игры-2016

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение о приостановлении членства и отстранении сборной России от участия в Играх 2016 года.

Паралимпийские игры - 2016 пройдут с 7 по 18 сентября.