Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Cуд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение CAS не допустить россиян на Игры-2016

Спорт
31 августа, 17:13 дата обновления: 31 августа, 17:39 UTC+3
Ранее Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от Игр-2016
Материал из 1 страницы
© EPA/BARBARA WALTON

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение о приостановлении членства и отстранении сборной России от участия в Играх 2016 года.

Паралимпийские игры - 2016 пройдут с 7 по 18 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
5
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
6
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
7
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
Темы дня
Реклама