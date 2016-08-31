Бывшие футболисты "Спартака" Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк перешли в "Анжи"

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МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Бывшие игроки московского футбольного клуба "Спартак" защитник Сергей Паршивлюк и полузащитник Павел Яковлев подписали трехлетние соглашения с махачкалинским "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.
В среду "Спартак" сообщил о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон с Яковлевым, Паршивлюком, а также с защитником Владимиром Гранатом.
Паршивлюк является воспитанником "Спартака", выступал за основной состав команды с 2007 года, защитник провел за клуб 173 матча в различных турнирах, в которых отметился тремя мячами. Яковлев также прошел футбольную школу красно- белых, в основном составе команды дебютировал в 2009 году, с тех пор сыграл за команду 91 встречу и забил 12 голов.
В текущем сезоне чемпионата России "Анжи" после 5 туров занимает 8-ю строчку с 7 очками.