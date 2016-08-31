Терентьев: вопрос участия российских паралимпийцев теперь зависит от решения главы МПК

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Вопрос участия российских спортсменов в Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро теперь зависит от позиции главы Международного паралимпийского комитета (МПК) Филиппа Крейвена.

Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член Совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение МПК о недопуске россиян на Игры-2016.

"Плохая новость (об отклонении апелляции ПКР). Как вы знаете, российские спортсмены подали индивидуальные заявки на участие в Паралимпиаде, на них должен ответить президент МПК Крейвен. Есть три варианта его ответа - это допуск российских спортсменов на Паралимпиаду, Крейвен может отдать право на решение апелляционной комиссии, а также третий вариант - недопуск", - сказал Терентьев.