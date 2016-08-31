Футболист сборной России Алан Дзагоев сможет сыграть в матче с ганцами

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АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев заявил, что полностью восстановится от травмы к товарищескому матчу против команды Ганы и сможет принять участие в игре. Слова футболиста приводит пресс-служба Российского футбольного союза.
Дзагоев получил травму в матче 5-го тура чемпионата России с "Томью", который состоялся 27 августа в Томске и завершился победой московской команды со счетом 1:0. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал футболиста для участия в товарищеских встречах, несмотря на его повреждение.
"Вчера на тренировке занимался по индивидуальной программе, бегал вокруг поля под присмотром физиотерапевта, - сказал Дзагоев. - Прохожу специальные процедуры. Сегодня, например, восстанавливался в бассейне. Игру с Турцией я пропущу, но к поединку с Ганой должен быть полностью готов".
Матч между сборными Турции и России пройдет в среду в Анталье. Встреча с командой Ганы состоится 6 сентября в Москве.