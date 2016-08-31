Пацев: апелляция ПКР к Федеральному суду Швейцарии была бессмысленной

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Апелляция Паралимпийского комитета России (ПКР) к Федеральному суду Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016 была бессмысленна. Об этом ТАСС заявил спортивный юрист Артем Пацев.

В среду Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение CAS не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016.

"Сразу было понятно, что они отклонят жалобу, это было бессмысленно, - заявил Пацев. - Я уже говорил об этом, все это было предсказуемо. В мотивировках по решению относительно российских легкоатлетов Шубенкова и Исинбаевой мы столкнулись с тем же формулировками".

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение о приостановлении членства и отстранении сборной России от участия в Играх 2016 года.