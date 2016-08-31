Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пацев: апелляция ПКР к Федеральному суду Швейцарии была бессмысленной

Спорт
31 августа, 17:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
"В мотивировках по решению относительно российских легкоатлетов Шубенкова и Исинбаевой мы столкнулись с тем же формулировками", - заявил спортивный юрист
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Апелляция Паралимпийского комитета России (ПКР) к Федеральному суду Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016 была бессмысленна. Об этом ТАСС заявил спортивный юрист Артем Пацев.

Смотрите также
Cуд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение CAS не допустить россиян на Игры-2016

В среду Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение CAS не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016.

"Сразу было понятно, что они отклонят жалобу, это было бессмысленно, - заявил Пацев. - Я уже говорил об этом, все это было предсказуемо. В мотивировках по решению относительно российских легкоатлетов Шубенкова и Исинбаевой мы столкнулись с тем же формулировками".

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение о приостановлении членства и отстранении сборной России от участия в Играх 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпиада-2016 Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
5
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
6
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
7
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
Темы дня
Реклама