Пацев: апелляция ПКР к Федеральному суду Швейцарии была бессмысленной

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Апелляция Паралимпийского комитета России (ПКР) к Федеральному суду Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016 была бессмысленна. Об этом ТАСС заявил спортивный юрист Артем Пацев.
В среду Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение CAS не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016.
"Сразу было понятно, что они отклонят жалобу, это было бессмысленно, - заявил Пацев. - Я уже говорил об этом, все это было предсказуемо. В мотивировках по решению относительно российских легкоатлетов Шубенкова и Исинбаевой мы столкнулись с тем же формулировками".
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение о приостановлении членства и отстранении сборной России от участия в Играх 2016 года.