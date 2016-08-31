Юристы Андрея Рябинского продолжат защищать интересы ПКР в суде

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Юристы бизнесмена Андрея Рябинского продолжат защищать интересы Паралимпийского комитета России (ПКР) в суде. Об этом бизнесмен сообщил ТАСС.
В среду Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016.
"Федеральный суд Швейцарии не отклонил иск, он отказался накладывать меры обеспечения. То есть в качестве меры обеспечения суд мог приостановить действия всех постановлений, которые выпустил МПК. Он этого не сделал и меры обеспечения не выпустил", - сказал Рябинский.
"Что касается самого суда, этот процесс будет длиться еще год, может быть, полтора. Однозначно нужно судиться и смотреть, чем все закончится, бороться дальше. Основной целью является снятие санкций с ПКР, мои юристы будут этим заниматься", - резюмировал он.
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение о приостановлении членства и отстранении сборной России от участия в Играх 2016 года.
Паралимпийская сборная России. Досье
Отстранение российской сборной от участия в Паралимпиаде-2016. Досье