РФС дисквалифицировал тренера "Мордовии" на четыре матча за оскорбительный жест

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера саранской "Мордовии" Дмитрия Черышева на четыре матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за оскорбительный жест в адрес зрителей. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Черышев продемонстрировал оскорбительный жест в адрес болельщиков во встрече десятого тура против "Факела" (2:1), которая прошла 28 августа в Воронеже. Помимо дисквалификации, КДК оштрафовал тренера на 20 тысяч рублей.
"Мордовия" с десятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.