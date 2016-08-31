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РФС дисквалифицировал тренера "Мордовии" на четыре матча за оскорбительный жест

Спорт
31 августа, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Дмитрий Черышев наказан за то, что продемонстрировал оскорбительный жест в адрес болельщиков во встрече против "Факела", которая прошла 28 августа в Воронеже
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера саранской "Мордовии" Дмитрия Черышева на четыре матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за оскорбительный жест в адрес зрителей. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Черышев продемонстрировал оскорбительный жест в адрес болельщиков во встрече десятого тура против "Факела" (2:1), которая прошла 28 августа в Воронеже. Помимо дисквалификации, КДК оштрафовал тренера на 20 тысяч рублей.

"Мордовия" с десятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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