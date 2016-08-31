Мутко: формат турнира для российских паралимпийцев, отстраненных от Игр, еще обсуждается

Цена нефти марки Brent упала ниже $47 за баррель впервые с 15 августа 2016 г.Экономика и бизнес 31 августа, 19:37
"Локомотив" объявил о переходе футболиста Игоря ПортнягинаСпорт 31 августа, 19:37
Сенат Бразилии одобрил импичмент РуссеффМеждународная панорама 31 августа, 19:36
Глава Поморья вручил принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75"Новости Архангельской области 31 августа, 19:33
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия"Биографии и справки 31 августа, 19:09
Около 30 тысяч турецких флагов будет роздано болельщикам на матче Турция - РоссияСпорт 31 августа, 19:03
Нарышкин посоветовал не винить "заокеанскую подлость" в рытвинах на российских дорогахПолитика 31 августа, 19:02
Онлайн-дискуссия: каким должно стать образование будущегоОбщество 31 августа, 18:59
Лето прослезилось: метеорологи рассказали о причинах аномальной жары и ливней лета-2016Общество 31 августа, 18:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Формат турнира для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх 2016 года, еще обсуждается. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.
"Формат всероссийского турнира с участием наших спортсменов еще обсуждается, - сказал Мутко. - Все они должны реализовать наработанный к Играм потенциал".
Мутко отметил, что соревнования могут быть и показательными. "Не исключено, что они будут показательными, ведь у наших ребят на так много конкурентов внутри страны. В любом случае каждый результат будет зафиксирован", - сказал министр.
"Мы поддержим каждого спортсмена", - подчеркнул Мутко.
Как заявил ранее ТАСС президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, соревнования для отстраненных от Игр 2016 года российских паралимпийцев состоятся на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.