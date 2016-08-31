Мутко: формат турнира для российских паралимпийцев, отстраненных от Игр, еще обсуждается

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Формат турнира для российских паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх 2016 года, еще обсуждается. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Формат всероссийского турнира с участием наших спортсменов еще обсуждается, - сказал Мутко. - Все они должны реализовать наработанный к Играм потенциал".

Мутко отметил, что соревнования могут быть и показательными. "Не исключено, что они будут показательными, ведь у наших ребят на так много конкурентов внутри страны. В любом случае каждый результат будет зафиксирован", - сказал министр.

"Мы поддержим каждого спортсмена", - подчеркнул Мутко.

Как заявил ранее ТАСС президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, соревнования для отстраненных от Игр 2016 года российских паралимпийцев состоятся на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.