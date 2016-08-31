Велогонщик Крис Фрум выиграл 11-й этап "Вуэльты"

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МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Британский велогонщик Крис Фрум из команды "Скай" стал победителем 11-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании".
Трехкратный победитель "Тур де Франс" Фрум преодолел дистанцию в 168,6 км за 3 часа 44 минуты 47 секунд. Вторым, показав то же время, стал лидер общего зачета колумбиец Найро Кинтана из команды "Мовистар". Третьим финишировал партнер колумбийца по команде испанец Алехандро Вальверде (отставание 6 секунд).
Лидерство в общем зачете сохранил Кинтана. На втором месте с отставанием в 54 секунды идет Фрум. Вальверде занимает третье место (+ 1 минута и 5 секунд).
"Вуэльта" является третьим Гранд-туром сезона наряду с "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". Гонка завершится 11 сентября в Мадриде.