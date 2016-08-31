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"Локомотив" объявил о переходе футболиста Игоря Портнягина

Спорт
31 августа, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Ранее форвард выступал за казанский "Рубин"
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Форвард "Рубина" Игорь Портнягин во время матча чемпионата России против "Локомотива"

Форвард "Рубина" Игорь Портнягин во время матча чемпионата России против "Локомотива"

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании контракта с нападающим Игорем Портнягиным. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. Ранее футболист выступал за казанский "Рубин".

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"Нападающий Игорь Портнягин подписал контракт с ФК "Локомотив" и с завтрашнего дня приступает к тренировкам с командой", - говорится в сообщении.

"Локомотив" - топ-клуб, перед командой традиционно ставятся высокие задачи, и для меня это не просто переход, а новый вызов, - сказал Портнягин после подписания контракта. - Важную роль сыграла заинтересованность во мне главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Знаю, он наблюдал за мной еще в бытность наставником киевского "Динамо".

"Понятно, что в "Локо" строгий спрос, большая конкуренция, но я ощущаю, что готов к этому вызову. С некоторыми ребятами я неплохо знаком, например, с Аланом Касаевым. Надеюсь быстро влиться в коллектив и принести максимум пользы команде", - добавил 27-летний форвард.

Ранее источник сообщил ТАСС, что срок соглашения рассчитан на 3 года. "Локомотив" заплатил "Рубину" сумму отступных €3 млн.

В составе "Рубина" Портнягин провел 56 матчей и забил 17 голов. В 2015 году нападающий вызывался в сборную России.

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