"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" одержал победу над "Автомобилистом" из Екатеринбурга в овертайме со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юрий Петров (6-я минута), Кирилл Кольцов (65). У проигравших единственную шайбу забросил Андрей Алексеев (31).
"Автомобилист" с 10 очками занимает первую строчку в таблице Восточной конференции после пяти матчей. "Трактор" идет на четвертой позиции, набрав семь очков в четырех играх.
В следующем матче 2 сентября "Автомобилист" на своем льду примет уфимский "Салават Юлаев". "Трактор" на выезде сыграет против "Югры" из Ханты-Мансийска. Встреча пройдет 3 сентября.