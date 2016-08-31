Сборная России обыграла боснийцев в отборочном турнире к Евробаскету-2017

ПЕРМЬ, 31 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 83:54 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2017 года. Встреча прошла в Перми во дворце спорта "Молот", в котором ранее играл двукратный победитель чемпионатов России - клуб "Урал-Грейт".

Помимо сборной Боснии и Герцеговины, в группе С соперниками российской команды, которая могла и не сыграть в отборе (Международная федерация баскетбола в июле 2015 года дисквалифицировала Российскую федерацию баскетбола, но позднее санкции были сняты), будут шведы. Матч состоится 7 сентября в Швеции.

Всего же в отборочном турнире к ЧЕ-2017 принимают участие 27 сборных, разделенных на шесть групп по четыре команды и одну - по три (сборные России, Швеции и Боснии и Герцеговины). Впервые в соревнованиях подобного рода примет участие сборная Косова, которая сыграет в группе с командами Украины, Словении и Болгарии.

Соперники сыграют по два матча друг с другом (дома и на выезде), после чего сборные, занявшие первые места в группе, а также лучшие четыре команды, занявшие вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата Европы. На чемпионат Европы по итогам турнира 2015 года уже отобрались девять команд, еще четыре сборные выступят без отбора на правах организаторов - команды Турции, Румынии, Финляндии и Израиля.

Сборная России является победителем чемпионата Европы - 2007, серебряным и дважды бронзовым призером турнира.

Матчи европейского первенства пройдут с 31 августа по 17 сентября 2017 года в Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и городе Клуж-Напока.