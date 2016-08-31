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Федор Кудряшов и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной РФ на матч с турками

Спорт
31 августа, 20:44 UTC+3
Встреча с командой Турции пройдет в среду в Анталье на стадионе "Анталья-Арена", время начала встречи 21:30 мск
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Федор Кудряшов

Федор Кудряшов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

АНТАЛЬЯ /Турция/, 31 августа. /ТАСС/. Защитники Федор Кудряшов и полузащитник Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе сборной России на матч против команды Турции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Полностью состав национальной команды выглядит следующим образом:

  • вратарь: Игорь Акинфеев;
  • защитники: Федор Кудряшов, Иван Новосельцев, Василий Березуцкий, Юрий Жирков;
  • полузащитники: Дмитрий Тарасов, Магомед ОздоевАлександр Самедов, Олег Шатов, Алексей Миранчук;
  • нападающий: Федор Смолов.

Запасные игроки: Сослан Джанаев, Станислав Крицюк, Сергей Петров, Андрей Семенов, Роман Нойштедтер, Роман Шишкин, Илья Кутепов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Максим Канунников.

Эта игра будет первой для россиян под руководством Станислава Черчесова, который был назначен на пост главного тренера 11 августа.

Встреча пройдет в среду в Анталье на стадионе "Анталья-арена", время начала встречи - 21:30 мск.

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