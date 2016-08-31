WADA рассмотрит предложения по реформированию организации 19 и 20 ноября

ОТТАВА, 31 августа. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит предложения по реформированию организации, представленные антидопинговыми агентствами 17 стран, 19 и 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

На этой неделе представители антидопинговых агентств 17 стран обсудили предложения по реформированию WADA на саммите в Копенгагене. Было предложено сделать WADA более независимым, чтобы руководители агентства не могли одновременно занимать посты в каких-либо других спортивных организациях. Нынешний глава организации Крейг Риди является также вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

"В этот решающий момент для "чистого" спорта WADA воодушевлено этой поддержкой и надеется на продолжение работы с партнерами в борьбе за защиту прав "чистых" спортсменов", - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Также участники саммита предложили: отделить от организаций следственные, тестирующие и менеджерские функции, чтобы "предотвратить конфликт интересов, когда перед организацией поставлена задача поощрять и контролировать себя"; внести изменения в кодекс WADA, включающие принятие четких санкций для крупномасштабных диверсий антидопинговой системы; увеличить возможности WADA для расследований и наложения санкций за несоблюдение кодекса организации; усилить WADA за счет дополнительных инвестиций в организацию.

Лидеры антидопинговых агентств также озвучили предложения усилить ответственность Международного олимпийского комитета в сфере обеспечения безопасности для информаторов WADA легкоатлетки Юлии Степановой и ее мужа Виталия.

Предложения были сформированы и одобрены лидерами антидопинговых агентств из Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Сингапура, Швейцарии, Великобритании и США, а также Института национальных антидопинговых организаций.

Про WADA

WADA финансируется Международным олимпийским комитетом (МОК) и органами государственной власти стран мира. Организация была создана в 1999 году после крупного допингового скандала во время многодневной велогонки "Тур де Франс".

В 2005 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО 176 государств приняли Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте. Таким образом, органы государственной власти этих стран взяли на себя формальные обязательства вести борьбу против применения допинга в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. В 2007 году обновленный проект Всемирного антидопингового кодекса приняли более 600 спортивных организаций. Последняя на сегодняшний день редакция кодекса вступила в силу 1 января 2015 г.

Совет учредителей WADA включает в себя не более 40 членов. Члены совета назначаются сроком на три года и могут быть переизбраны на неограниченное число сроков, 18 членов назначаются МОК, не менее четырех из них должны являться спортсменами. Еще 18 членов назначаются межправительственными организациями, правительствами различных стран и другими органами государственной власти, принимающими участие в борьбе с допингом. Остальные 4 члена могут быть назначены, в случае необходимости, советом учредителей, эти кандидатуры предлагаются совместно МОК и органами власти.

В первые два года МОК выделил $18,3 млн на работу WADA. С 2002 года WADA ежегодно получает средства в равном количестве (50 на 50 процентов) от МОК и органов государственной власти разных стран мира.