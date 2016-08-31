Футболист Уилкшир вернулся в "Динамо", подписав контракт до конца сезона

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Австралийский защитник Люк Уилкшир на правах свободного агента подписал контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Соглашение с 34-летним защитником рассчитано до конца сезона.

"Я дома! Невероятно счастлив вернуться в "Динамо", благодарен руководству за приглашение, - сказал Уилкшир. - По своей воле я бы никогда не ушел из клуба и всегда мечтал вновь выйти на поле в футболке бело-голубых. Теперь жду не дождусь этого момента".

"Я прошел сборы с "Тереком", до последнего дня тренировался с грозненской командой, так что нахожусь в хороших кондициях. "Динамо" сейчас выступает не в "своей" лиге. Не сомневаюсь, что за год команда вернется в РФПЛ. Надеюсь, своей игрой я зарекомендую себя таким образом, что мне предложат продлить соглашение", - добавил футболист.

Уилкшир уже выступал за "Динамо" в 2008-2014 годах, проведя 163 официальных матча. С 2016 года защитник выступал за грозненский "Терек". В сезоне-2015/16 он сыграл в шести матчах, в нынешнем - футболист на поле не появлялся.

Закрытие трансферного окна

В среду в России закрывается летнее трансферное окно. Клубы имеют возможность совершить последние усиления состава.

Французский полузащитник Йоан Молло вернулся в самарские "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба. "Крылья" выкупили трансфер 27-летнего футболиста и заключили с ним трехлетний контракт.

"По окончании прошлого сезона мы были заинтересованы в продолжении сотрудничества с Йоаном Молло, но по истечению срока аренды игрок покинул нашу команду, - сказал председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин. - Мы расстались с ним в добрых отношениях, сказав, что двери нашего клуба для него всегда открыты. "Крылья" не переставали следить за развитием ситуации по дальнейшему трудоустройству Молло. Клуб смог договориться с "Сент- Этьеном" о приемлемых условиях сделки, а главой региона были изысканы необходимые средства для осуществления трансфера".

В прошлом сезоне Молло выступал за самарский клуб на правах аренды и провел за "Крылья" 25 матчей, отметившись шестью результативными передачами.

Футбольный клуб "Ростов" подписал контракты с вратарем Иваном Комиссаровым и полузащитником из Сенегала Папа Гуйе. "Оренбург" дозаявил бывшего полузащитника казанского "Рубина" и пермского "Амкара" болгарина Благоя Георгиева. Вратарь Евгений Помазан подписал контракт с краснодарской "Кубанью".