Футболист Ротенберг подписал контракт с "Локомотивом"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Защитник московского "Динамо" Борис Ротенберг подписал контракт со столичным футбольным клубом "Локомотив". Об этом сообщает пресс- служба железнодорожников.

"Хотел бы поприветствовать всех болельщиков, сотрудников моего нового клуба и партнеров по команде, - сказал Ротенберг. - "Локомотив" мне памятен с детства: команда с каждым годом становилась сильнее и успешно выступала в Европе. Против "Локомотива" играть доводилось неоднократно, и я, конечно, представляю, насколько серьезна конкуренция на всех позициях. К сожалению, не смогу с первых дней присоединиться к занятиям в общей группе, так как еще дает знать о себе травма, но уже вскоре начну работать на полную и доказывать".

"С нетерпением буду ждать встречи с Юрием Семиным на поле - мне предстоит поработать под началом легендарного тренера", - добавил 30-летний футболист.

Ротенберг не принимает участие в официальных матчах с мая из-за повреждения колена. В прошлом сезоне игрок на правах аренды выступал за "Ростов", в составе которого провел 15 матчей и занял второе место в чемпионате России.