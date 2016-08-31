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Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг US Open по теннису

Спорт
31 августа, 22:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, августа. /ТАСС
Во втором круге Кузнецова, "посеянная" на турнире под 9-м номером, уступила представительнице Дании Каролин Возняцки со счетом 4:6, 4:6
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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Во втором круге Кузнецова, "посеянная" на турнире под 9-м номером, уступила представительнице Дании Каролин Возняцки со счетом 4:6, 4:6.

US Open завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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