Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг US Open по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в третий круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Во втором круге Кузнецова, "посеянная" на турнире под 9-м номером, уступила представительнице Дании Каролин Возняцки со счетом 4:6, 4:6.

US Open завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.