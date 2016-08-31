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Футболист сборной России Иван Новосельцев заявлен за "Зенит"

Спорт
31 августа, 22:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Новосельцев с 2015 года выступал за "Ростов"
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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник сборной России Иван Новосельцев заявлен за санкт-петербургский "Зенит" для участия в чемпионате России по футболу, передает корреспондент ТАСС из офиса Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Новосельцев с 2015 года выступал за "Ростов".

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