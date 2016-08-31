Футболист сборной России Иван Новосельцев заявлен за "Зенит"

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник сборной России Иван Новосельцев заявлен за санкт-петербургский "Зенит" для участия в чемпионате России по футболу, передает корреспондент ТАСС из офиса Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Новосельцев с 2015 года выступал за "Ростов".