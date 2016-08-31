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Тренер ХК "Металлург" после поражения 0:5 поблагодарил "Динамо" за мастер-класс

Спорт
31 августа, 23:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артур Кутуев
После четырех проведенных игр КХЛ бело-голубые с 11 очками возглавляют Западную конференцию
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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Исполняющий обязанности главного тренера новокузнецкого "Металлурга" Валерий Зелепукин на пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" (0:5) поблагодарил столичную команду за мастер- класс.

"Хочется поблагодарить московское "Динамо" и Сергея Юрьевича (Орешкина, тренера) за предоставленный мастер- класс", - сказал Зелепукин.

Зелепукин отметил, что совмещение им постов наставника команды и спортивного директора клуба является вынужденной, временной мерой. "Руководство приняло решение временно поставить меня исполняющим обязанности главного тренера. Для меня это хороший опыт, так как я увидел своих игроков с другой стороны и ко многим из них у меня изменилось мнение, как о хоккеистах: кто-то меня порадовал, но кто-то огорчил. Наш клуб ищет наставника, есть кандидатуры и скоро мы примем решение", - рассказал он.

Тренер москвичей Сергей Орешкин посетовал на судейство в матче и рассказал, за счет чего команде удается не проигрывать с началом нового сезона. "Игра была сумбурная, с непонятными решениями судей, особенно в нашу сторону, нас подвела дисциплина. Потом смогли реализовать свои моменты. Довольны пока только результатом", - подчеркнул Орешкин.

По словам наставника бело-голубых, беспроигрышная серия "Динамо", длящаяся еще с предсезонных турниров связана прежде всего с боевым настроем и высокой работоспособностью команды. В конце беседы с журналистами Орешкин добавил, что голкипер Александр Еременко будет защищать ворота "Динамо" в следующем матче.

После четырех проведенных игр КХЛ бело-голубые с 11 очками возглавляют Западную конференцию. Новокузнецкий клуб после четырех матчей имеет в активе 3 балла и занимает 12-е место в Восточной конференции. В следующих встречах в рамках КХЛ 2 сентября "Динамо" примет новосибирскую "Сибирь", а "Металлург" в этот же день сыграет на выезде с ярославским "Локомотивом".

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