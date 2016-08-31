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Сборная Германии по футболу обыграла финнов в последнем матче Швайнштайгера за команду

Спорт
31 августа, 23:51 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 31, августа. /ТАСС
Швайнштайгер провел за сборную 121 матч, в которых забил 24 мяча
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БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу в товарищеском матче дома обыграла команду Финляндии со счетом 2:0.

Мячи забили Макс Майер (55-я минута) и Месут Озил (77).

Матч стал последним в составе сборной Германии для 32-летнего полузащитника Бастиана Швайнштайгера. Футболист вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 68-й минуте.

Швайнштайгер провел за сборную 121 матч, в которых забил 24 мяча. В составе немецкой команды он выиграл чемпионат мира в 2014 году и еще дважды становился бронзовым призером (2006, 2010). Также в его активе серебро чемпионата Европы 2008 года и две бронзы (2012, 2016).

В среду состоялись еще несколько товарищеских матчей. Сборная Чехии дома со счетом 3:0 разгромила команду Армении, а белорусы на выезде обыграли норвежцев (1:0).

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