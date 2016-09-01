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Тренер: сборная России по футболу является сильным противником

Спорт
1 сентября, 2:34 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, сентября. /ТАСС
Матч Турция - Россия завершился со счетом 0:0
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АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу является сильным противником, а товарищеский матч с ней поможет команде Турции подготовиться ко встрече отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года против хорватов. Такое мнение высказал главный тренер турецкой сборной Фатих Терим, слова которого приводит турецкое отделение портала Goal.

Матч Турция - Россия завершился со счетом 0:0. Встреча состоялась в Анталье.

"Сборная России - сильный противник. Этот матч станет хорошей подготовкой перед игрой с хорватами. В нашей команде много новых игроков, которые только обживаются в сборной. Считаю, что мы действовали неплохо, не дав сопернику ничего сделать у наших ворот в первом тайме", - сказал Терим.

В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года сборная Турции выступает в группе I с командами Исландии, Хорватии, Украины, Финляндии и Косова. 5 сентября в Загребе турки стартуют в отборе матчем с командой Хорватии.

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