РФПЛ осталась довольна трансферной кампанией, нареканий к клубам нет

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российская футбольная премьер-лига осталась довольна летней трансферной кампанией, нарекания к клубам отсутствуют. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор лиги Сергей Чебан.

Трансферное окно в России закрылось в ночь с 31 августа на 1 сентября.

"Клубы очень серьезно подошли к организации трансферного процесса, были тщательно подготовлены документы в срок, и мы рады, что трансферная кампания завершена. Никаких нареканий не возникло. Те люди, которые занимаются этим в клубах, находится в тесном контакте со спортивным отделом, перед каждым регистрационным периодом проводятся семинары, занятия", - сказал Чебан.

Следующее трансферное окно откроется 25 января 2017 года.