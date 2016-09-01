РФПЛ осталась довольна трансферной кампанией, нареканий к клубам нет

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российская футбольная премьер-лига осталась довольна летней трансферной кампанией, нарекания к клубам отсутствуют. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор лиги Сергей Чебан.
Трансферное окно в России закрылось в ночь с 31 августа на 1 сентября.
"Клубы очень серьезно подошли к организации трансферного процесса, были тщательно подготовлены документы в срок, и мы рады, что трансферная кампания завершена. Никаких нареканий не возникло. Те люди, которые занимаются этим в клубах, находится в тесном контакте со спортивным отделом, перед каждым регистрационным периодом проводятся семинары, занятия", - сказал Чебан.
Следующее трансферное окно откроется 25 января 2017 года.